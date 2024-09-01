Никто из пассажиров и экипажа вертолета, разбившегося на Камчатке, не выжил

Найдены останки 17 людей, находившихся на борту вертолета Ми-8Т, который накануне потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Предварительно, никто не выжил, пишет «Интерфакс» со ссылкой на штаб по ликвидации последствий катастрофы.
В качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон.
На борту вертолета компании «Витязь Аэро» находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Он пропал в районе горного массива Вачкажец, откуда забрал туристов.
К месту падения Ми-8Т отправляются два вертолета, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды, также добавили в ведомстве.