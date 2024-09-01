Никто из пассажиров и экипажа вертолета, разбившегося на Камчатке, не выжил

В качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон.

На борту вертолета компании «Витязь Аэро» находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Он пропал в районе горного массива Вачкажец, откуда забрал туристов.





К месту падения Ми-8Т отправляются два вертолета, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды, также добавили в ведомстве.