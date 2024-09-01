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Российская армия заняла поселки Птичье и Выемка в ДНР
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Это стало возможным благодаря действиям группировок войск «Центр» и «Юг», уточнили в ведомстве undefined
Новости

Российская армия заняла поселки Птичье и Выемка в ДНР

Это стало возможным благодаря действиям группировок войск «Центр» и «Юг», уточнили в ведомстве

Российские военные взяли поселок Птичье, а также населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сказано в сводке Минобороны.

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«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой народной республики», — сказано в сообщении военного ведомства.


Уточняется, что поселок Выемка под контроль взяла группировка «Юг». Птичье расположено в Покровском районе на расстоянии около 22 километров к северо-востоку от Донецка.


29 августа в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР. 

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