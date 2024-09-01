Российская армия заняла поселки Птичье и Выемка в ДНР

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой народной республики», — сказано в сообщении военного ведомства.





Уточняется, что поселок Выемка под контроль взяла группировка «Юг». Птичье расположено в Покровском районе на расстоянии около 22 километров к северо-востоку от Донецка.





29 августа в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.