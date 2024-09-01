«112»: Под Нижним Новгородом в ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.





По данным собеседника, на трассе «Восток» в Навашинском округе водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник.





Жертвами аварии стали восемь человек. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.





18 июня в Рязанской области в ДТП в результате столкновения на трассе четырех машин восемь человек погибли, 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.