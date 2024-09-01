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«112»: Под Нижним Новгородом в ДТП погибли восемь человек
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По предварительной информации, водитель минивэна не справился с управлением undefined
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«112»: Под Нижним Новгородом в ДТП погибли восемь человек

По предварительной информации, водитель минивэна не справился с управлением

Восемь человек погибли в ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. 


По данным собеседника, на трассе «Восток» в Навашинском округе водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник. 


Жертвами аварии стали восемь человек. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.


18 июня в Рязанской области в ДТП в результате столкновения на трассе четырех машин восемь человек погибли, 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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#нижегородская область #погибшие #дтп
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