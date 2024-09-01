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ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек пострадали
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Также ранен мирный житель поселка Майский undefined
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ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек пострадали

Также ранен мирный житель поселка Майский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Пострадали не менее восьми мирных жителей, из них — двое детей, уточнил он. 

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«Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода», — написал Гладков. 


Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоэтажки и балкон в одной из квартир, рассказал губернатор. 


В поселке Майский после прилета ранен один мирный житель, а в одном легковом автомобиле разбиты стекла, также сообщил глава Белгородской области. 


30 августа ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами: пять человек погибли, около 40 были ранены. Среди жертв — женщина и четверо мужчин. Они скончались на месте от полученных ранений. 

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