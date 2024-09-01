ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек пострадали

«Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода», — написал Гладков.





Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоэтажки и балкон в одной из квартир, рассказал губернатор.





В поселке Майский после прилета ранен один мирный житель, а в одном легковом автомобиле разбиты стекла, также сообщил глава Белгородской области.





30 августа ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами: пять человек погибли, около 40 были ранены. Среди жертв — женщина и четверо мужчин. Они скончались на месте от полученных ранений.