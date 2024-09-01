В Газе погиб россиянин, захваченный ХАМАС в заложники

По данным СМИ, тело россиянина накануне нашли в подземном туннеле в районе Рафаха и опознали. Помимо Лобанова, в списке опознанных были еще пять человек, в том числе гражданин США.





По информации ЦАХАЛ, все погибшие были взяты в заложники 7 октября 2023 года, когда начался конфликт на Ближнем Востоке.





Об этом журналистам сообщил представитель ЦАХАЛ, адмирал Даниэль Хагари. По его словам, заложники погибли незадолго до того, как израильские военные добрались до них. Ответственность за это он возложил на ХАМАС. Хагари уточнил, что о гибели заложников уже сообщили их близким.





Лобанов жил с семьей в Ашкелоне. 7 октября он работал на фестивале Supernova, продавал отдыхающим мороженое и напитки.





По данным израильских властей, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, кто считается погибшим.