Под Саратовом двух детей придавило бетонной плитой, один из них погиб

В Саратовской области из-за падения бетонной плиты погиб 12-летний ребенок, его 13-летний приятель пострадал. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка», — написал Юрин в Telegram-канале.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Похожая трагедия произошла в июне 2021 года. Тогда в селе Копанище Воронежской области трое мальчиков погибли в результате обрушения стены недостроенного частного дома. Детям было от семи до 12 лет.