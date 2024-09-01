Под Саратовом двух детей придавило бетонной плитой, один из них погиб

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка», — написал Юрин в Telegram-канале.





Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.





Похожая трагедия произошла в июне 2021 года. Тогда в селе Копанище Воронежской области трое мальчиков погибли в результате обрушения стены недостроенного частного дома. Детям было от семи до 12 лет.