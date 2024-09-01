Новости
Новости 18+
St
Под Саратовом двух детей придавило бетонной плитой, один из них погиб
18+
Травмированному ребенку оказывают медпомощь undefined
Новости

Под Саратовом двух детей придавило бетонной плитой, один из них погиб

Травмированному ребенку оказывают медпомощь

В Саратовской области из-за падения бетонной плиты погиб 12-летний ребенок, его 13-летний приятель пострадал. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под плиты пострадавшего и погибшего ребенка», — написал Юрин в Telegram-канале.


Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.


Похожая трагедия произошла в июне 2021 года. Тогда в селе Копанище Воронежской области трое мальчиков погибли в результате обрушения стены недостроенного частного дома. Детям было от семи до 12 лет.

#дети #саратовская область #чп #саратов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...