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Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке
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Жертвами катастрофы стали 22 человека undefined
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Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке

Жертвами катастрофы стали 22 человека

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. 

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«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Горячая линия с психологической помощью в работе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». 


Лебедев поблагодарил летчиков, спасателей, волонтеров, егерей, а также вездеходчиков, которые принимали участие в поисках. Также он выразил соболезнования родственникам погибших.


Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал 31 августа. На его борту были 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой.


Обломки пропавшего вертолета нашли на высоте 900 метров неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

#камчатский край #авиакатастрофа #камчатка #ми-8
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