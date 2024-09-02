Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке

«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Горячая линия с психологической помощью в работе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».





Лебедев поблагодарил летчиков, спасателей, волонтеров, егерей, а также вездеходчиков, которые принимали участие в поисках. Также он выразил соболезнования родственникам погибших.





Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал 31 августа. На его борту были 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой.





Обломки пропавшего вертолета нашли на высоте 900 метров неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.