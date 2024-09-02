На Шри-Ланке двух юношей из России заподозрили в незаконной ловле ящериц и задержали

По словам Мельникова, при задержании и допросах несовершеннолетнего были нарушены многочисленные базовые нормы международного и местного права.





При проведении допросов несовершеннолетнего не присутствовал опекун, россиянам не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат, сообщил Мельников. Он подчеркнул, что молодые люди были помещены в СИЗО без решения суда, арест длится уже пятеро суток.





К тому же один из парней, по предварительной информации, содержался во взрослом изоляторе. Также отмечается, что на остров они приехали со своими родителями.





26 февраля 2020 года полиция по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия арестовала научного сотрудника зоопарка Ростова-на-Дону Александра Игнатенко и еще двоих россиян — Николая Килафяна и Артема Рябова. В кармане у Игнатенко полицейские нашли несколько мертвых жуков.





28 мая 2020 года начался суд. Игнатенко утверждал, что подбирал только мертвых бабочек, жуков, а также мелких рептилий вне территории государственных заповедников и фотографировал их. Количество эпизодов в начале процесса составляло 302, позже снизилось до 101.





В январе 2022-го россиян обязали выплатить штраф в размере 14 тысяч долларов за ущерб, нанесенный фауне острова. После уплаты штрафа им разрешили вернуться в Россию.