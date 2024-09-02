Путин заявил, что армия России сделает все для нормализации жизни школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях

По словам Путина, правительство думает о школьниках из приграничных регионов, которые вынуждены заниматься онлайн.





Также президент подчеркнул, что «около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в спецоперации, — это свидетельствует о том, что традиции предков живы».





Глава государства отметил, что туризм в регионе развивается «сумасшедшими темпами», а еще сказал, что «учитель — это не просто профессия, а в известной степени — судьба». Русский язык, по его мнению, объединяет все народы России в общий организм, обучение ему необходимо.





Путин прилетел в Туву 2 сентября. У президента также запланированы совещание по вопросам социально-экономического развития региона, рабочая встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом, а также посещение Президентского кадетского училища и буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».