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Путин заявил, что армия России сделает все для нормализации жизни школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях
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Глава государства провел урок для тувинских учащихся Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Путин заявил, что армия России сделает все для нормализации жизни школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях

Глава государства провел урок для тувинских учащихся

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» для учеников школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле пообещал, что армия России сделает все, чтобы жизнь для их сверстников из-под Курска, Брянска и Белгорода вошла в нормальное русло.

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По словам Путина, правительство думает о школьниках из приграничных регионов, которые вынуждены заниматься онлайн.


Также президент подчеркнул, что «около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в спецоперации, — это свидетельствует о том, что традиции предков живы». 


Глава государства отметил, что туризм в регионе развивается «сумасшедшими темпами», а еще сказал, что «учитель — это не просто профессия, а в известной степени — судьба». Русский язык, по его мнению, объединяет все народы России в общий организм, обучение ему необходимо.


Путин прилетел в Туву 2 сентября. У президента также запланированы совещание по вопросам социально-экономического развития региона, рабочая встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом, а также посещение Президентского кадетского училища и буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».

#школьники #тува #разговоры о важном #владимир путин
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