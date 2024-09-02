«Московская A Capella»: молодежный хор из Хакасии выступил на площадке фестиваля в Теплом Стане

Слово «каданс» означает гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение и сопровождаемый ритмической остановкой. Коллектив появился еще в 1986 году, а среди его участников — как совсем дети, так и ребята постарше.





Послушать живое пение можно было на разных площадках города. В фестивале «Московская A Capella» принимали участие артисты из разных стран. Например, из Анголы, Китая, с Кубы, а также из государств Африки. Они позволили москвичам и гостям города погрузиться в разнообразие культур и показали свое самобытное творчество.





Фестиваль международного уровня «Московская A Cappella» завершился. Он проходил по 1 сентября включительно. Впереди еще много различных грандиозных мероприятий.





Как работала площадка на улице Теплый Стан — смотрите в видеоролике и читайте на официальном сайте проекта.