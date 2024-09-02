Путин рассказал тувинским школьникам, что спит по шесть часов в сутки, и посоветовал не брать с него пример

«Ты примеров с меня в этом смысле не бери. Сегодня я спал четыре часа, это маловато. Обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя много активностей, и поэтому тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме», — рассказал Путин.





Президент подчеркнул, что спит мало, поскольку «не может должным образом организовать свой рабочий день». Путин провел открытый урок «Разговор о важном» для учеников школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.





Ранее он пообещал, что армия России сделает все, чтобы жизнь для их сверстников из-под Курска, Брянска и Белгорода вошла в нормальное русло.