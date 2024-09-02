Путин признался, что маленькие члены его семьи свободно говорят по-китайски

Президент России Владимир Путин на открытом уроке для тувинских школьников рассказал, что члены его семьи, маленькие, говорят на китайском свободно.





«Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке. Говорят свободно», – сказал он.





Российский лидер подчеркнул, что в РФ растет интерес к языку азиатской страны в связи с увеличением контактов с КНР. В Китае аналогичным образом растет интерес к русскому языку. При этом для России нет враждебных языков и даже стран, указал Путин.





Также Путин отговорил тувинского школьника от покупки мотоцикла. Ребенок хотел сдавать металлолом и накопить на свою мечту.





«И квадроцикл опасный, не езди на нем, переворачивается постоянно. На машину копи лучше, ладно?» — попросил Путин мальчика.





Глава государства выразил обеспокоенность из-за популярности вейпов у молодежи. По словам президента, электронные сигареты кажутся ей модными, но они опасны для здоровья.





Ранее президент признался, что мало спит, так как у него не выходит правильно организовать свой рабочий день. Он посоветовал школьникам не следовать его примеру и пообещал, что постарается исправиться.