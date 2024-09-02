Российская армия взяла под контроль Скучное в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.





1 сентября российские военные взяли поселок Птичье, а также населенный пункт Выемка в ДНР. Об этом сказано в сводке Минобороны.





31 августа ВС РФ заняли поселок Кирово, а 29 августа в оборонном ведомстве заявили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.