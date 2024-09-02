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Форум-фестиваль «Москва 2030»: мода и котики на Тверском бульваре
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Здесь можно сфотографироваться в понравившемся наряде undefined
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Форум-фестиваль «Москва 2030»: мода и котики на Тверском бульваре

Здесь можно сфотографироваться в понравившемся наряде

В столице продолжается форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Праздник проходит более чем в 30 локациях с 1 августа. Большая часть активностей проводится на свежем воздухе. Вся Москва — одно большое креативное пространство. 

К примеру, на Тверском бульваре было интересно модникам любого возраста. Здесь можно было примерить на себя стильные образы, узнать о трендах и просто сделать фотографии на память. 

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Для детей был отдельный мастер-класс, на котором малыши узнали много новых слов, связанных с модой. А хороший вкус у всех посетителей форума-фестиваля «Москва 2030» теперь точно есть.


Еще одна фишка площадки на Тверском бульваре — котики. Они были здесь повсюду: на футболках, в декоре и в разговорах людей. Все остались довольны такой кототерапией.


Смотрите видеоролик, чтобы узнать, как весело проводят время на форуме-фестивале. Все подробности о мероприятиях и о том, как развлекались горожане на Тверском бульваре, можно узнать на официальном сайте. Площадки будут работать в Москве еще почти неделю, до 8 сентября включительно, поэтому у гостей и жителей столицы еще есть шанс увидеть все своими глазами. 

#москва #московский урбанистический форум #фестиваль
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