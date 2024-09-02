Форум-фестиваль «Москва 2030»: мода и котики на Тверском бульваре

Для детей был отдельный мастер-класс, на котором малыши узнали много новых слов, связанных с модой. А хороший вкус у всех посетителей форума-фестиваля «Москва 2030» теперь точно есть.





Еще одна фишка площадки на Тверском бульваре — котики. Они были здесь повсюду: на футболках, в декоре и в разговорах людей. Все остались довольны такой кототерапией.





Смотрите видеоролик, чтобы узнать, как весело проводят время на форуме-фестивале. Все подробности о мероприятиях и о том, как развлекались горожане на Тверском бульваре, можно узнать на официальном сайте. Площадки будут работать в Москве еще почти неделю, до 8 сентября включительно, поэтому у гостей и жителей столицы еще есть шанс увидеть все своими глазами.