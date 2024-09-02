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СКР задержал заместителя командующего Ленинградским военным округом Муминджанова, против него возбуждено уголовное дело
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Высокопоставленного военного подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей undefined
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СКР задержал заместителя командующего Ленинградским военным округом Муминджанова, против него возбуждено уголовное дело

Высокопоставленного военного подозревают в получении взятки в размере свыше 20 миллионов рублей

В Следственном комитете России завели уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом, генерал-майора Валерия Муминджанова по подозрению в получении взятки в размере более 20 миллионов рублей за заключение договоров на поставку обмундирования. 

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Ранее он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за вещевое обеспечение ВС РФ. 


«Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны РФ, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении СКР. 


В ведомстве указали, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется».


Сейчас Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в СКР. 

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