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ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма
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Теперь 23-летнему гражданину РФ может грозить пожизненное лишение свободы undefined
Новости

ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма

Теперь 23-летнему гражданину РФ может грозить пожизненное лишение свободы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Керчи за передачу Киеву данных о средствах противовоздушной обороны (ПВО) Крыма. Об этом сообщили в ведомстве. 

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«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых он осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.


В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). 


Представители ФСБ уточнили, что задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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