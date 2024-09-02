ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых он осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.





В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена в форме шпионажа»).





Представители ФСБ уточнили, что задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.