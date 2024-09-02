Останина рассказала, что предложила вице-премьеру Чернышенко вывезти всех детей из Курской области с согласия их родителей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вывезти всех детей из Курской области с согласия их родителей. Депутат считает, что их можно было бы отправить «целевым путем» в круглогодичные детские центры. Останина рассказала Daily Storm, что обратилась с таким предложением к вице-премьеру России.





«Опасность для детей с точки зрения событий, которые сегодня есть, — конечно, это страшно! — заявила она. — Никогда в такой беде не были наши дети, в какой они находятся сейчас. Ну посмотрите: не пошли в школу, дистант, сколько детей вывезено сегодня!»





Нина Останина считает, что всех детей из Курской области лучше было бы вывезти с согласия их родителей: «Я бы вообще всех детей вывезла из Курска сейчас, из Курской области — всех бы вывезла, с согласия родителей, конечно! Там, где родители боятся отпустить, — вместе с родителями тогда».





Депутат обратилась с предложением к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.





«Я уже ходила с предложением к Чернышенко, вице-премьеру. У нас замечательные большие детские центры круглогодичные. <...> Отправить их целевым путем в «Артек», в «Океан», в «Смену», в «Алые паруса». Пусть живут там дети столько, сколько нужно, пока в опасности находятся их школы и регион, где проживают», — считает парламентарий.





Глава думского комитета по делам семьи подчеркнула, что детям нужно рассказывать, что сейчас наша страна находится в опасности. Она напомнила, что 2 сентября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона был разрушен детский сад из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.





«Что у нас сегодня в Курске, в Белгороде, Брянске? Посмотрите, сколько у нас детей в Донбассе на сегодняшний день погибли. 1 сентября, вы помните, 20 лет назад террористы захватили школу в Беслане, поэтому опасность детей поджидает, и держать их в розовом коконе, мне тоже кажется, неправильно. Так что я не вижу опасности для детей с точки зрения рассказа о том, что происходит», — пояснила Останина.





Поэтому Останина не видит ничего крамольного в том, чтобы для ребятишек в детских садах 1 сентября провели мероприятия на военную тематику. Депутат считает, что беседы про оборону нужны детям любого возраста, даже в детских садах и начальной школе.





«Похожие темы нужны всегда. Начиная с раннего детства дети уже играют в войну, это было и в наши советские годы, мне вспоминается, поэтому я не вижу здесь никакой опасности для детей», — сообщила парламентарий.





«Какими словами говорить с какими детьми, мне кажется, понятнее их воспитателям. Потому что это профессиональные люди, которые знают, с кем они имеют дело. Я не думаю, что они говорили с ними казенным языком, не думаю, что они разбирали с ними автомат Калашникова», — добавила она.