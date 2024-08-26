Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений

Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием национальных управлений Франции по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя полиции.