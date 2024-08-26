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Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений
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Он до сих пор находится под стражей undefined
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Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений

Он до сих пор находится под стражей

Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием национальных управлений Франции по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя полиции.

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Также в полиции заявили, что Дуров все еще находится под стражей.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что основатель Telegram был арестован в рамках продолжающегося судебного расследования и никаких политических мотивов у этого ареста нет.

Заявление Макрона стало первым официальным подтверждением ареста Дурова, заметили в издании.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. У Дурова было французское гражданство, в стране он находился в списке разыскиваемых лиц.

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