Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений

Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием национальных управлений Франции по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram, сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя полиции.
Также в полиции заявили, что Дуров все еще находится под стражей.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что основатель Telegram был арестован в рамках продолжающегося судебного расследования и никаких политических мотивов у этого ареста нет.
Заявление Макрона стало первым официальным подтверждением ареста Дурова, заметили в издании.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. У Дурова было французское гражданство, в стране он находился в списке разыскиваемых лиц.