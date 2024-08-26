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Павлу Дурову следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свой арест, считает бывший судья ЕСПЧ Дедов
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По мнению юриста, владельца Telegram могут взять под стражу, только если он не исполнил решения французского суда Павел Дуров
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Павлу Дурову следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свой арест, считает бывший судья ЕСПЧ Дедов

По мнению юриста, владельца Telegram могут взять под стражу, только если он не исполнил решения французского суда

Павел Дуров Фото: Global Look Press / lukomore. org

Павлу Дурову следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свой арест. Об этом Daily Storm заявил экс-судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.


«Можно обращаться в ЕСПЧ, потому что незаконные аресты рассматриваются достаточно быстро. Это очень простые дела. Там выясняют, есть ли какие-то законные основания для ареста», — сказал Дедов.


По его словам, арест Дурова возможен только в том случае, если он ранее не исполнил судебное постановление о раскрытии личных данных пользователей Telegram. Дедов напомнил, что когда он сам был судьей, возникали ситуации, когда решение суда было для ЕСПЧ крайне важным даже в делах о распространении детской порнографии.


«У нас было много дел, когда, прикрываясь защитой права на уважение частной жизни, люди требовали, чтобы к ним не залезали в компьютер, где они занимаются просмотром или распространением детской порнографии. ЕСПЧ такого рода вещи, к сожалению, подтверждал только потому, что не было решения суда», — рассказал Дедов.


Экс-судья ЕСПЧ добавил, что владелец мессенджера вряд ли должен нести ответственность за действия пользователей. Поэтому следователи должны иметь веские основания для привлечения Дурова к ответственности.


«Полицейские должны иметь такую информацию о том, что он соучастник, если это уголовное преступление. Он предоставляет свою инфраструктуру для пользователей и не несет ответственность за то, что они там делают. <…> Мало ли где наркотиками торгуют — в соцсетях постоянно встречаешь», — считает Дедов.


В Еврокомиссии отказались комментировать арест Дурова. В пресс-службе ЕК называют задержание основателя Telegram «делом Франции».


В МИД Франции в свою очередь заявили, что не будут комментировать задержание Дурова, чтобы «не повлиять на независимость судебной системы».

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