Павлу Дурову следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свой арест, считает бывший судья ЕСПЧ Дедов

Павлу Дурову следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свой арест. Об этом Daily Storm заявил экс-судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.





«Можно обращаться в ЕСПЧ, потому что незаконные аресты рассматриваются достаточно быстро. Это очень простые дела. Там выясняют, есть ли какие-то законные основания для ареста», — сказал Дедов.





По его словам, арест Дурова возможен только в том случае, если он ранее не исполнил судебное постановление о раскрытии личных данных пользователей Telegram. Дедов напомнил, что когда он сам был судьей, возникали ситуации, когда решение суда было для ЕСПЧ крайне важным даже в делах о распространении детской порнографии.





«У нас было много дел, когда, прикрываясь защитой права на уважение частной жизни, люди требовали, чтобы к ним не залезали в компьютер, где они занимаются просмотром или распространением детской порнографии. ЕСПЧ такого рода вещи, к сожалению, подтверждал только потому, что не было решения суда», — рассказал Дедов.





Экс-судья ЕСПЧ добавил, что владелец мессенджера вряд ли должен нести ответственность за действия пользователей. Поэтому следователи должны иметь веские основания для привлечения Дурова к ответственности.





«Полицейские должны иметь такую информацию о том, что он соучастник, если это уголовное преступление. Он предоставляет свою инфраструктуру для пользователей и не несет ответственность за то, что они там делают. <…> Мало ли где наркотиками торгуют — в соцсетях постоянно встречаешь», — считает Дедов.





В Еврокомиссии отказались комментировать арест Дурова. В пресс-службе ЕК называют задержание основателя Telegram «делом Франции».





В МИД Франции в свою очередь заявили, что не будут комментировать задержание Дурова, чтобы «не повлиять на независимость судебной системы».