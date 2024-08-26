Губерниев — о смерти экс-тренера сборной Англии Эрикссона: Он был похож на Лобановского

На 77-м году жизни умер первый иностранный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон. В январе специалист сообщал, что у него нашли неоперабельный рак поджелудочной железы. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил Daily Storm, что Эрикссон был образцом интеллектуала и похожим в плане мышления на бывшего главного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского.





«Знаю, что он много болел в последнее время. Тренер-новатор, тренер-интеллектуал. Он двигал спорт, футбол вперед. Конечно, когда уходят такие люди... Я бы его сравнил с Лобановским по уровню мышления. Он был не просто тренер, а ученый самый настоящий. Профессор. Поэтому, конечно, это [смерть] большая потеря для мирового спорта», — сказал Губерниев.





21 августа на сайте Эрикссона был опубликован документальный фильм. В нем тренер поблагодарил игроков, с которыми работал, и попрощался с болельщиками. Специалист отметил, что он «прожил хорошую жизнь».





«Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь — это в том числе и про смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы запомните меня позитивным человеком, который старался делать все, что в его силах. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо вам за все — тренерам, игрокам, зрителям. Это было потрясающе. Берегите себя и свою жизнь. И живите», — говорится в сообщении.





Свен-Йоран Эрикссон родился в Швеции и выступал в качестве игрока в клубах «Турсбю», «Сифхелла», «Вестра Фрелунда». В 1976 году он начал тренерскую карьеру. В разные годы Эрикссон был наставником шведского «Гетеборга», итальянских «Ромы» и «Лацио», английского «Манчестер Сити», португальской «Бенфики». Также кроме Англии тренер возглавлял национальные команды, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.





Эрикссон был главным тренером сборной Англии с 2001-го по 2006 год. Под руководством шведского рулевого команда дошла до четвертьфиналов чемпионатов мира (2002, 2006) и Европы (2004).