Семь человек пострадали при пожаре на НПЗ в Омске

Семь человек госпитализировали в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Состояние одного пострадавшего крайне тяжелое, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.