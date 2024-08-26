Семь человек пострадали при пожаре на НПЗ в Омске

Семь человек госпитализировали в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Состояние одного пострадавшего крайне тяжелое, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Он добавил, что с каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, заявили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Омской области.
Ранее стало известно, что в Омске загорелась одна из установок НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. К тушению возгорания привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области сообщил, что причины инцидента устанавливаются.