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Семь человек пострадали при пожаре на НПЗ в Омске
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения безопасности undefined
Новости

Семь человек пострадали при пожаре на НПЗ в Омске

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения безопасности

Семь человек госпитализировали в результате пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Состояние одного пострадавшего крайне тяжелое, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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Он добавил, что с каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, заявили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Омской области.

Ранее стало известно, что в Омске загорелась одна из установок НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. К тушению возгорания привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области сообщил, что причины инцидента устанавливаются.

#пожар #нпз #омск
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