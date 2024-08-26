Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси 27 августа посетит Курскую АЭС

Напомним, что пять принципов по защите Запорожской АЭС включают в себя запрет на ведение огня со станции и в ее сторону, повышенную защиту внешнего электропитания и всех систем и компонентов, которые необходимы для безопасной и надежной работы станции. Кроме того, ни одна сторона не должна предпринимать никаких действий, подрывающих перечисленные принципы безопасности.