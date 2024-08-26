Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси 27 августа посетит Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что 27 августа лично возглавит миссию организации на Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации».
Гросси заверил, что пристально следит за ситуацией на Курской АЭС в свете военных действий в регионе. По его мнению, пять принципов безопасности Запорожской АЭС могут быть применимы и к Курской.
Глава МАГАТЭ добавил, что агентство намерено провести независимую оценку ситуации на станции.
Напомним, что пять принципов по защите Запорожской АЭС включают в себя запрет на ведение огня со станции и в ее сторону, повышенную защиту внешнего электропитания и всех систем и компонентов, которые необходимы для безопасной и надежной работы станции. Кроме того, ни одна сторона не должна предпринимать никаких действий, подрывающих перечисленные принципы безопасности.