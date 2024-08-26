Французские сайты подверглись в воскресенье кибератакам со стороны поддерживающих Дурова хакеров

Ранее СМИ сообщали, что предпринимателя Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. По данным местных изданий, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа основателя Telegram сотрудничать с французскими властями.