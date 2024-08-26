Французские сайты подверглись в воскресенье кибератакам со стороны поддерживающих Дурова хакеров

Ряд французских сайтов подверглись в воскресенье, 25 августа, кибератакам. Ответственность за это взяли на себя хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, сообщает газета Le Parisien.
Атакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord, а также ряд других ресурсов, перечисляет издание. Помимо этого, целью хакеров стал портал государственных услуг.
Хакерские группы, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Французские сайты, подвергшиеся атаке, были замедлены или даже временно недоступны в течение дня.
Ранее СМИ сообщали, что предпринимателя Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. По данным местных изданий, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа основателя Telegram сотрудничать с французскими властями.