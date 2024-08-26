В Кремле не знают, в чем обвиняют Дурова

Официально российским властям пока не сообщали, в чем конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. Без этой информации делать заявление по поводу его задержания было бы неправильно, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он сказал, что сначала необходимо дождаться обвинения, если оно будет озвучено, и только потом делать какие-то предварительные выводы.
Песков уточнил, что президент России Владимир Путин и Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку.
СМИ сообщали, что 24 августа Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.