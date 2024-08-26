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В Кремле не знают, в чем обвиняют Дурова
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Песков призвал не делать выводов до предъявления предпринимателю обвинений undefined
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В Кремле не знают, в чем обвиняют Дурова

Песков призвал не делать выводов до предъявления предпринимателю обвинений

Официально российским властям пока не сообщали, в чем конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. Без этой информации делать заявление по поводу его задержания было бы неправильно, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Также он сказал, что сначала необходимо дождаться обвинения, если оно будет озвучено, и только потом делать какие-то предварительные выводы.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин и Павел Дуров не встречались во время недавнего визита российского лидера в Баку.

СМИ сообщали, что 24 августа Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

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