Российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам в 15 регионах Украины

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Министерство обороны России. На Украине экстренно отключили электроэнергию, в ряде городов нет водоснабжения.
В Минобороны РФ отметили, что авиация и артиллерия России также уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Массированная атака затронула 15 регионов Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, для атаки были использованы беспилотники, крылатые ракеты и комплексы «Кинжал».
Компания «Укрэнерго» была вынуждена экстренно отключить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему, рассказал Шмыгаль.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.