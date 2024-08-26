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Российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам в 15 регионах Украины
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В стране отключены электроэнергия и водоснабжение undefined
Новости

Российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам в 15 регионах Украины

В стране отключены электроэнергия и водоснабжение

Российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Министерство обороны России. На Украине экстренно отключили электроэнергию, в ряде городов нет водоснабжения.

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В Минобороны РФ отметили, что авиация и артиллерия России также уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Массированная атака затронула 15 регионов Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, для атаки были использованы беспилотники, крылатые ракеты и комплексы «Кинжал».

Компания «Укрэнерго» была вынуждена экстренно отключить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему, рассказал Шмыгаль.

Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В ряде городов, в том числе в Киеве, было остановлено водоснабжение.

#украина #атака #отключение электричества
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