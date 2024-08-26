Природный пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории

Площадь природного пожара в районе горы Тепе-Оба у поселка Орджоникидзе под Феодосией выросла в ночь на понедельник до 75 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России.
От огня удалось спасти садовые товарищества «Волна» и «Рассвет». Только сегодня вертолеты МЧС сбросили 50 тонн воды для ликвидации пожара. Всего за время тушения было сброшено 85 тонн воды. На месте борьбу с огнем ведут более 380 пожарных и 105 единиц техники, уточнили в МЧС.
В данный момент открытых очагов пожара нет. Однако из-за сильного ветра возможны отдельные случаи возгорания углей. Авиация продолжает заливку площадей для полной ликвидации тления, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
Ранее в местных СМИ писали, что 25 августа в городском округе Феодосия Республики Крым загорелась сухая растительность. Возгорание началось в труднодоступной местности, и огонь мог распространиться на садовое товарищество «Рассвет». Из СНТ эвакуировали около 100 человек.