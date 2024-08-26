Природный пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории

От огня удалось спасти садовые товарищества «Волна» и «Рассвет». Только сегодня вертолеты МЧС сбросили 50 тонн воды для ликвидации пожара. Всего за время тушения было сброшено 85 тонн воды. На месте борьбу с огнем ведут более 380 пожарных и 105 единиц техники, уточнили в МЧС.