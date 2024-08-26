Издательство «Просвещение» устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории

ФАС проанализировала финансовые результаты и ценообразование издательства, в результате чего удалось выявить установление монопольно высоких цен на учебники по истории. Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.