Новости
Новости 18+
St
Издательство «Просвещение» устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории
18+
В отношении организации возбуждено второе уголовное дело undefined
Новости

Издательство «Просвещение» устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории

В отношении организации возбуждено второе уголовное дело

Федеральная антимонопольная служба возбудила второе уголовное дело в отношении издательства «Просвещение». Компанию обвиняют в установлении монопольно высоких цен на учебники по истории.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

ФАС проанализировала финансовые результаты и ценообразование издательства, в результате чего удалось выявить установление монопольно высоких цен на учебники по истории. Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.

Агентство отметило, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10–11-х классов.

Ранее ФАС возбудила в отношении этого издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас дело находится на рассмотрении.

#уголовное дело #просвещение #монополия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...