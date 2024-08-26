Издательство «Просвещение» устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории

Федеральная антимонопольная служба возбудила второе уголовное дело в отношении издательства «Просвещение». Компанию обвиняют в установлении монопольно высоких цен на учебники по истории.
ФАС проанализировала финансовые результаты и ценообразование издательства, в результате чего удалось выявить установление монопольно высоких цен на учебники по истории. Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.
Агентство отметило, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10–11-х классов.
Ранее ФАС возбудила в отношении этого издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас дело находится на рассмотрении.