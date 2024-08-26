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В Саратове обломки дрона повредили многоэтажный дом
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Жительницу дома госпитализировали в тяжелом состоянии undefined
Новости

В Саратове обломки дрона повредили многоэтажный дом

Жительницу дома госпитализировали в тяжелом состоянии

Обломки ликвидированного дрона попали в многоквартирный жилой дом в Саратове. Жительница атакованного дома была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Средства ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области. Обломки сбитого дрона попали в жилой дом в Саратове. В результате атаки БПЛА серьезно пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Фото: телеграм-канал губернатора Саратовской области

Кроме того, в Саратове пострадали еще три человека. Им была оказана помощь на месте, сообщили СМИ в областном минздраве.

Жителей поврежденных квартир расселят в гостинице, заявила глава города Лада Мокроусова. Специалисты в течение дня обследуют дом, чтобы определить масштабы разрушений.

Саратовский международный аэропорт Гагарин после атаки дронов был временно закрыт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Бусаргин заявил, что при атаке БПЛА в Саратовской области повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет, вся необходимая помощь будет оказана.

#саратовская область #жилой дом #бпла
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