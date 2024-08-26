В Саратове обломки дрона повредили многоэтажный дом

Средства ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области. Обломки сбитого дрона попали в жилой дом в Саратове. В результате атаки БПЛА серьезно пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.