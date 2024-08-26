В Саратове обломки дрона повредили многоэтажный дом

Обломки ликвидированного дрона попали в многоквартирный жилой дом в Саратове. Жительница атакованного дома была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Средства ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области. Обломки сбитого дрона попали в жилой дом в Саратове. В результате атаки БПЛА серьезно пострадала женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Кроме того, в Саратове пострадали еще три человека. Им была оказана помощь на месте, сообщили СМИ в областном минздраве.
Жителей поврежденных квартир расселят в гостинице, заявила глава города Лада Мокроусова. Специалисты в течение дня обследуют дом, чтобы определить масштабы разрушений.
Саратовский международный аэропорт Гагарин после атаки дронов был временно закрыт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее Бусаргин заявил, что при атаке БПЛА в Саратовской области повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет, вся необходимая помощь будет оказана.