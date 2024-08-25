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В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов
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Жителям двух сел разрешили вернуться в свои дома undefined
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В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов

Жителям двух сел разрешили вернуться в свои дома

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прекратилась детонация взрывоопасных объектов, возникшая после падения обломков украинских беспилотников в Острогожском районе.


«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», —  написал он в своем Telegram-канале. 


Ночью 24 августа после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область в нескольких поселках власти ввели режим ЧС. По словам Гусева, пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.


По информации губернатора, всего за ночь тогда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.

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#воронежская область #детонация #гусев #эвакуация
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