В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прекратилась детонация взрывоопасных объектов, возникшая после падения обломков украинских беспилотников в Острогожском районе.





«Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории», — написал он в своем Telegram-канале.





Ночью 24 августа после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область в нескольких поселках власти ввели режим ЧС. По словам Гусева, пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.





По информации губернатора, всего за ночь тогда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.