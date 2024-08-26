Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

Один сотрудник из числа пострадавших при пожаре на Омском нефтеперерабатывающем заводе погиб. Еще шесть человек пострадали, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, шестеро пострадавших получили всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали из больницы.
Омский НПЗ окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам, сообщил журналистам заместитель генерального директора предприятия Кирилл Морозов.
Ранее сообщалось, что на Омском НПЗ загорелась одна из промышленных установок. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Причины возгорания уточняются.