«Территория будущего. Москва 2030»: концерты и модные показы на площади Революции

Здесь можно просто присесть на уютный диванчик под зонтиком, заказать коктейль и наслаждаться природой. Можно перекусить очень вкусными круассанами: с индейкой, семгой, шоколадом и лимоном, кремом.





Ну и, конечно, можно сделать селфи! А вечером проходят дискотеки. Яркий пейзаж создают более полутора тысяч растений: георгины, гортензии, стефанандра, хоста, осока, котовник. Вы в самом центре Москвы — а такое ощущение, что на вилле! Любителей настоящего релакса ждут замечательные плетеные качели.





И это еще не все! Гостей форума-фестиваля ждут модные показы, лекции и мастер-классы от российских дизайнеров. Малыши увидят детские спектакли, а их родители побывают на зажигательных диджей-сетах и концертах.





Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.