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«Территория будущего. Москва 2030»: концерты и модные показы на площади Революции
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Здесь можно просто присесть на уютный диванчик под зонтиком, заказать коктейль и наслаждаться природой undefined
Новости

«Территория будущего. Москва 2030»: концерты и модные показы на площади Революции

Здесь можно просто присесть на уютный диванчик под зонтиком, заказать коктейль и наслаждаться природой

Помните знаменитое выражение «Блаженство ничегонеделания»? Это означает наслаждаться каждым моментом и никуда не спешить. Все это доступно в пространстве для отдыха на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» на площади Революции.

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Здесь можно просто присесть на уютный диванчик под зонтиком, заказать коктейль и наслаждаться природой. Можно перекусить очень вкусными круассанами: с индейкой, семгой, шоколадом и лимоном, кремом.


Ну и, конечно, можно сделать селфи! А вечером проходят дискотеки. Яркий пейзаж создают более полутора тысяч растений: георгины, гортензии, стефанандра, хоста, осока, котовник. Вы в самом центре Москвы — а такое ощущение, что на вилле! Любителей настоящего релакса ждут замечательные плетеные качели. 


И это еще не все! Гостей форума-фестиваля ждут модные показы, лекции и мастер-классы от российских дизайнеров. Малыши увидят детские спектакли, а их родители побывают на зажигательных диджей-сетах и концертах.


Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

#москва #фестиваль #праздник
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