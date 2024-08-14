«А как не помогать?!»: предприниматель в Курске организовал бесплатную столовую для пострадавших жителей региона

Владелец кафе «Багаж» в Курске организовал бесплатную столовую для эвакуировавшихся из приграничных районов людей. Он каждый день будет кормить всех нуждающихся курян. Открытие заведения запланировано на 15 августа. По словам мужчины, столовая на данный момент уже готова принимать всех приехавших из приграничья.





«У меня здесь есть кафе. И я решил организовать столовую на 100 мест. Сколько поместится за четыре часа, пока мы работаем (с 11:00 до 15:00), столько будем кормить. Пока своими силами, а там, может, люди будут помогать — посмотрим. Сейчас поставил тут столы, все разместил. С завтрашнего дня будем принимать людей. А как не помогать?! На них смотришь — они все бедные, уехали за одну секунду, поэтому хочется помочь», — поделился с Daily Storm Артур, владелец кафе «Багаж» в Курске.





«Я думаю, очень много людей откликнется. И вообще, в Курске много пунктов помощи, все стараются внести свой вклад», — добавил он.





Артур также рассказал, что в здании, где будут кормить пострадавших жителей приграничных районов, работает пункт гуманитарной помощи. Он организовал его совместно с другими предпринимателями.





«У нас здание большое. Тут есть складские помещения. Мы здесь решили помогать пострадавшим, поддерживать их. Дали объявление в курский паблик, чтобы люди несли вещи, кто что может. Люди большим непрекращающимся потоком несут все. Этажи у нас заняты одеждой, текстилем, нижним бельем, даже коляски везут. Есть все что угодно. И здесь сразу же все это забирают жители Суджи, Рыльска, Коренева и так далее. И дети, и пенсионеры тоже к нам приходят», — отметил мужчина.





В МЧС России ранее сообщили, что в пунктах временного размещения в 11 регионах РФ — восемь тысяч эвакуированных жителей Курской области. В службе также добавили, что большинство людей из приграничных районов отселены и находятся в безопасности. За минувшие сутки из опасных районов выехали более 300 человек.





Пострадавшим жителям Курской области помогают многие регионы России. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа заявил, что столица отправила курянам 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены.