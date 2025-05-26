Дом, где не спрашивают «А ты чей?». Все свои

Трехлетний Костя сидел рядом со мной и внимательно вслушивался в каждое слово. Он будто чувствовал: это не просто концерт. Это что-то важное. Что-то, где ему тоже место. И когда со сцены вдруг прозвучало: «Костя, можно танцевать», мой сын встал. Просто встал и пошел вперед. К сцене. К Юте.
Он не сомневался. Потому что в зале, полном взрослых, солдат в форме, женщин, которые держат на себе боль и любовь одновременно, именно ребенок почувствовал: здесь можно быть собой.
Юта посмотрела на него с улыбкой, чуть присела, подала руку. И в этот момент время остановилось. Кто-то смахнул слезу. Кто-то впервые за долгое время улыбнулся искренне, без усилия. Музыка продолжала звучать, но все смотрели на них — на маленького Костю и на женщину с большим сердцем.
Центральный театр Российской армии это не просто архитектурный памятник или место с богатой сценической историей. Это здание дышит памятью. Здесь в росписях потолков — страницы военных лет. В креслах зала — ожидание и надежда. А в паузах между репликами — тишина тех, кто не вернулся, и свет тех, кто идет вперед.
Именно тут прошла вторая встреча «Клуба своих» — пространства, где нет протокольной дистанции и нет слова «чужие». Зато есть солдаты из московских полков. Есть раненые из Бурденко. Есть женщины, которые ждут. Есть те, кто потерял. И дети. И была Юта — певица, актриса, мама троих детей. Она сделала этот вечер настоящим.
Скрипка, которая пережила фронт
В самом начале встречи на сцену вышел актер театра Илья Баранов. Он играл на скрипке — живьем, без фонограммы. И музыка была такая, что зал не дышал. Каждая нота — как шаг по снегу, где лежат имена.
«Знаете, — шепнула мне организатор, — эта скрипка непростая. Ее подарил Илье боец на линии фронта. Он сам делал скрипки. И когда услышал, что приехал артист, сказал: «А на чем ты умеешь играть? На скрипке можешь?» И Илья сыграл. Тогда военный попросил забрать себе эту скрипку в Москву.
А когда актер приехал снова на то же место — там уже не было никого. Ни людей, ни голосов. Только она — скрипка. Осталась. И вчера вновь звучала.
Там, где можно быть собой
«Клуб своих» — так называется инициатива Центрального театра Российской армии, которая получилась при поддержке московского отделения «Единой России» и ВОД «Матери России» Москвы. Каждое последнее воскресенье месяца здесь собираются те, для кого боль и сила стали привычным дыханием. Солдаты. Раненые. Женщины. Матери. Жены. Те, кто ждет. И те, кто уже потерял, но не сломался.
Директор театра Милена Авимская рассказала, что именно Центральный театр Российской армии всегда был местом для людей в погонах.
«И для их семей. У нас даже стены расписаны великими художниками. Все сохранилось. Мы покажем вам все — однажды обязательно. Потому что вы дома», — добавила она.
И эти слова про дом были не метафорой. Они были правдой.
Для себя отмечаю, что весь концерт она была вместе со всеми в зале. Тут же рядом были и актеры.
А позже на сцену вышла восьмилетняя Лиза — самая юная сварщица в мире, дочка бойца. Она уже в реестре рекордов России. Но главное — не регалии.
Главное то, что сказала девочка со сцены. А она говорила про патриотизм, веру и то, что враг обязательно будет разбит. Не знаю, что в этот момент чувствовали мужчины-военные, сидящие в зале, но мне было тяжело сдерживать слезы.
Красота и мужество
Герой России Аркадий Корольков выразил особые слова благодарности женам солдат. Только они знают, что такое ждать.
«Только они умеют ждать по-настоящему. Женщины делают все, чтобы мы с вами жили в самой большой, прекрасной и многонациональной стране», — поделился он.
Руководитель ВОД «Матери России» Москвы, региональный координатор Женского движения ЕР Ирина Елиферова добавляет, что «Клуб своих» должен стать таким уголком тепла, где можно будет выдохнуть.
«Где женщинам — мамам, женам, сестрам — сделают прическу, подберут платье, и хоть на пару часов они снова почувствуют себя красивыми. Не просто сильными, а именно красивыми. Потому что им это важно, потому что им это нужно. Потому что они живут для других, а мы хотим, чтобы хоть немного для себя», — поясняет девушка.
После занавеса
Кстати, мой сын все-таки второй раз пошел на сцену, но уже с цветами для артистки. Милая женщина, возможно, мама бойца, передала красивый букет со словами: «Пусть подарит малыш!»