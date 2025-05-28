«Говорил, что ему какой-то военный угрожал, но мы не верили». Как жил дедушка из Суджи, который погиб там, где хозяйничали чужие

Он не был героем с передовицы. Не поднимал знамя, не держал в руках автомат. Он был просто человеком. Стариком. Таким, как многие — с руками, огрубевшими от работы в шахте и огорода, с усталым взглядом, в котором читается и прошлое, и тревога за настоящее.





Александру Григорьеву было 73. Он родился в Донбассе, работал под землей, растил дочь, пережил развал страны и войну. В 2014-м он покинул родной дом — впервые. Тогда его семья спасалась от обстрелов. Они перебрались в приграничное российское село. Тихая жизнь. Картошка, лавочка у дома, разговоры с соседями. Казалось, что все самое страшное позади.

Но война возвращается к тем, кто ее помнит. И часто именно к ним — первым.





Летом прошлого года ВСУ пошли в наступление. Под Курском — бой за боем. Нужно было спасаться. Светлана Петренко, дочь Александра, смогла вывезти его в Суджу и ненадолго оставила, чтобы найти жилье. Но вернуться она не успела — въезд в город закрыли. А ее отец ушел домой.





Daily Storm поговорил с людьми из Гоголевки, которые находились под оккупацией вместе с Александром Григорьевым. Они рассказали о том, как жил пенсионер все это время и что происходило в селе в последние месяцы.





Как дедуля оказался в оккупации





Август 2024-го. Под Курском — жаркие бои, ВСУ перешли в наступление. Светлана Петренко, дочь Александра, успела вывезти отца в Суджу. Временно оставила его в безопасности, сама отправилась искать жилье. Но вернуться не смогла — город закрыли. Александр Григорьев пошел домой. Один. Через несколько дней его увидели на трассе — изможденного, потерянного. Видео, которое тогда разлетелось по Telegram, невозможно смотреть без боли: 73-летний старик идет по дороге, а навстречу — украинские военные в касках с символикой СС. Они орут: «Иван, иди пей водка», смеются, унижают.





Он все-таки добрался до дома — как именно, до конца неясно. Одни соседи говорят: шел пешком через поля. Другие — что солдаты ВСУ сами его подвезли. Его узнали — в селе звали Шахтером. В дом его уже зашли вражеские солдаты.





«Его соседка рассказывала, что он добирался из Суджи несколько дней. Где блудил — не знаем, он не говорил. Дедушка пришел в свой дом, а туда уже хохлы зашли. На воротах у него было написано «Занято». Видимо, партия солдат переночевала там. Но его не выгоняли из дома», — вспоминает эвакуированная жительница Гоголевки Ирина Петренко (однофамилица дочери пенсионера Григорьева).