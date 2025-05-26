Дедушку из Суджи, над которым издевались бойцы ВСУ, расстреляли из крупнокалиберного оружия

Пенсионер Александр Григорьев из Суджанского района, над которым в августе 2024 года издевались украинские военные, погиб. Об этом Daily Storm сообщила его дочь Светлана Петренко.
«Его вывезли волонтеры из Гоголевки, убитого. У него было ранение каким-то тяжелым оружием. Там уже в медицинской справке о заключении смерти написано. Стрелковым крупнокалиберным. Я его в морге опознала», — в слезах говорит женщина.
По ее словам, дедушки расстреляли после 20 марта. Предположительно, украинские военные могли убить пенсионера из станкового пулемета. На опознание в морг дочь ездила 28 апреля. Следов истощения на его теле она не заметила.
«Как вы думаете, как там можно найти какие-нибудь следы? Мое мнение, лицо вообще никак не изменилось. Каким я его помню, таким оно и осталось. Ну, естественно было обезображено от того, что лежал», — говорит Светлана со скорбью.
Кремировали дедушку 1 мая. Сейчас Светлана хранит прах своего отца дома.
«Я не знаю, где мы будем дальше жить. Не хочу, чтобы он где-то лежал. Я хочу, чтобы рядом был. Либо отвезу его там, где он жил. К маме, к жене», — сказала родственница пенсионера.
«Очень трагичная [история], и поверьте, с этим жить дальше очень тяжело, — вздыхает Светлана. — Я теперь только не знаю, как с этим чувством вины жить всю жизнь...»
Последний раз дедушку видели живым в феврале в оккупированном ВСУ на тот момент селе Гоголевка. Как рассказывала его дочь, в дом, где жил пенсионер, было прямое попадание, здание полностью разрушено. С тех пор о судьбе пенсионера ничего известно не было.
При этом на официальном портале губернатора и правительства Курской области Александр Григорьев есть в реестре лиц, утративших связь с родственниками. Там дедушка числится найденым.
В августе 2024 года по Сети разлетелись кадры, снятые в занятом ВСУ Суджанском районе Курской области. На видео украинские военные в касках с символикой СС издевались над заблудившимся пенсионером.
В разговоре с пожилым мужчиной бойцы подражали немецкой речи из советских фильмов про фашистов, используя фразы «русский Иван», «пей шнапс», «шнапс — гуд», «руссише швайне!» и другие.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал Daile Storm, что личности украинских военных, глумившихся над дедушкой, установлены и каждый из них получит по заслугам.