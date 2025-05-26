Дедушку из Суджи, над которым издевались бойцы ВСУ, расстреляли из крупнокалиберного оружия

«Как вы думаете, как там можно найти какие-нибудь следы? Мое мнение, лицо вообще никак не изменилось. Каким я его помню, таким оно и осталось. Ну, естественно было обезображено от того, что лежал», — говорит Светлана со скорбью.





Кремировали дедушку 1 мая. Сейчас Светлана хранит прах своего отца дома.





«Я не знаю, где мы будем дальше жить. Не хочу, чтобы он где-то лежал. Я хочу, чтобы рядом был. Либо отвезу его там, где он жил. К маме, к жене», — сказала родственница пенсионера.





«Очень трагичная [история], и поверьте, с этим жить дальше очень тяжело, — вздыхает Светлана. — Я теперь только не знаю, как с этим чувством вины жить всю жизнь...»





Последний раз дедушку видели живым в феврале в оккупированном ВСУ на тот момент селе Гоголевка. Как рассказывала его дочь, в дом, где жил пенсионер, было прямое попадание, здание полностью разрушено. С тех пор о судьбе пенсионера ничего известно не было.





При этом на официальном портале губернатора и правительства Курской области Александр Григорьев есть в реестре лиц, утративших связь с родственниками. Там дедушка числится найденым.