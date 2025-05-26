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827 участников СВО победили на праймериз «Единой России» в 2025 году
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На прошлом предварительном голосовании на выборы прошли всего 308 ветеранов спецоперации Коллаж: Daily Storm
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827 участников СВО победили на праймериз «Единой России» в 2025 году

На прошлом предварительном голосовании на выборы прошли всего 308 ветеранов спецоперации

Коллаж: Daily Storm

827 участников СВО победили на праймериз «Единой России» в 2025 году. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев на итоговом брифинге в ТАСС. Финалисты примут участие в сентябрьских выборах в региональные парламенты и органы местного самоуправления.


Якушев напомнил о выборах в сентябре 2024 года, когда из 380 выигравших праймериз ветеранов спецоперации мандаты получили 304 человека.


«У нас участников специальной военной операции (в рядах партии) становится больше. Мы будем над этой задачей работать постоянно, и в 2026-м, и 2027 году, она не снимается единым днем голосования — 2025. Будем работать в постоянном и системном режиме», — добавил Якушев.


В нынешних праймериз также победили 35 активистов «Молодой гвардии Единой России». 16% прошедших отбор кандидатов моложе 35 лет, лишь 28% являются действующими депутатами.


«Соответственно это опять же тенденция к тому, что обновление в этом году будет достаточно серьезным», — дополнил секретарь генсовета партии.


Предварительное голосование «ЕР» проходило с 19 по 25 мая. В нем зарегистрировалось около 3,5 миллиона россиян.

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#единая россия #праймериз #якушев #выборы-2025
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