«Битцевский маньяк» Пичушкин подал в суд на ФСИН

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.





Категорией дела заявлено «об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления». Другие детали исковых требований пока не уточняются. По данным агентств, беседа по иску назначена на 29 мая.





Жалоба Пичушкина может быть связана с отказом перевести его из колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп поближе к столице, пишет РЕН ТВ. Он намеревался отбывать наказание в одном из мордовских исправительных учреждений, чтобы быть ближе к родственникам.





О переводе он попросил после того, как признался в 11 новых расправах.





50-летний Пичушкин отбывает наказание в виде пожизненного заключения с 2008 года. Его задержали летом 2006 года после продолжавшихся почти год поисков маньяка, совершавшего убийства на территории Битцевского парка. Мужчину признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство.