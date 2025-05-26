В Нижегородской области задержали семерых террористов, курируемых из Польши

Семеро участников законспирированной ячейки исламистов задержаны в Нижегородской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





Все задержанные — граждане одного из государств Центрально-Азиатского региона. По данным спецслужбы, указания им давал «зарубежный эмиссар, находящийся в Польше».





Как установило следствие, подозреваемые распространяли среди местных и приезжих мусульман террористическую идеологию, «нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата».





Кроме того, на конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников. Дома у них обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы и средства связи, которые могли использоваться при ведении террористической деятельности.





На двух участников организации, которых в ФСБ считают лидерами ячейки, завели уголовные дела. Остальных задержали в административном порядке, они будут выдворены из России.