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В Нижегородской области задержали семерых террористов, курируемых из Польши
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На двух лидеров ячейки завели уголовные дела, остальных депортируют undefined
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В Нижегородской области задержали семерых террористов, курируемых из Польши

На двух лидеров ячейки завели уголовные дела, остальных депортируют

Семеро участников законспирированной ячейки исламистов задержаны в Нижегородской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


Все задержанные — граждане одного из государств Центрально-Азиатского региона. По данным спецслужбы, указания им давал «зарубежный эмиссар, находящийся в Польше».


Как установило следствие, подозреваемые распространяли среди местных и приезжих мусульман террористическую идеологию, «нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата».


Кроме того, на конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды новых сторонников. Дома у них обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы и средства связи, которые могли использоваться при ведении террористической деятельности.


На двух участников организации, которых в ФСБ считают лидерами ячейки, завели уголовные дела. Остальных задержали в административном порядке, они будут выдворены из России.

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#фсб #терроризм #нижегородская область
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