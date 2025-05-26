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Главу приграничного района Белгородской области уволили из-за плохой работы с населением
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По словам губернатора, решения чиновника привели к ощущению брошенности у жителей undefined
Новости

Главу приграничного района Белгородской области уволили из-за плохой работы с населением

По словам губернатора, решения чиновника привели к ощущению брошенности у жителей

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев покидает свою должность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


Незадолго до этого, 23 мая, Гладков посетил Грайворонский округ и раскритиковал работу местной администрации. Губернатор отметил, что иногда он замечает слабое реагирование властей округа, что приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах.


По словам Гладкова, работа с населением проводится плохо, и поэтому жители начинают нервничать. Он добавил, что решение Бондарева о закрытии администрации одного из сел привело к ощущению брошенности у жителей.


Исполняющим обязанности главы Грайворонского округа назначен Дмитрий Панков. Губернатор уточнил, что он начнет работу после соблюдения всех юридических процедур. Ранее Панков занимал должность первого замглавы администрации Шебекинского округа.

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#увольнение #белгородская область #гладков
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