Главу приграничного района Белгородской области уволили из-за плохой работы с населением

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев покидает свою должность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Незадолго до этого, 23 мая, Гладков посетил Грайворонский округ и раскритиковал работу местной администрации. Губернатор отметил, что иногда он замечает слабое реагирование властей округа, что приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах.





По словам Гладкова, работа с населением проводится плохо, и поэтому жители начинают нервничать. Он добавил, что решение Бондарева о закрытии администрации одного из сел привело к ощущению брошенности у жителей.





Исполняющим обязанности главы Грайворонского округа назначен Дмитрий Панков. Губернатор уточнил, что он начнет работу после соблюдения всех юридических процедур. Ранее Панков занимал должность первого замглавы администрации Шебекинского округа.