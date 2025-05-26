Мерц: ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения с военных поставок Украине

Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.





По его словам, Украина сейчас может обороняться, в том числе наносить удары по военным объектам России. Мерц пояснил, что теперь необходимо обеспечить Киев данным оружием.





Ранее канцлер Германии анонсировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Ожидалось, что этот вопрос обсудят 9 мая в Киеве на встрече лидеров «коалиции желающих» из 30 стран.





Официальный представитель МИДа Мария Захарова 17 апреля заявила, что российские власти будут расценивать удары Taurus по своим объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Украины.