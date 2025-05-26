Лесовоз сбил троих детей в Хабаровском крае

В селе в Хабаровском крае лесовоз наехал на троих детей, один из которых погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции региона.





Авария произошла в селе Георгиевка у дома на Центральной улице. 44-летний водитель лесовоза заметил троих детей, один из которых шел по краю проезжей части. Мужчина подал сигнал и начал резко тормозить. Отмечается, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства.





Лесовоз наехал на 10-летнего мальчика, а после опрокинулся на двух других детей — 10-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. Школьник, на которого наехал лесовоз, погиб на месте до приезда скорой.





Двух выживших детей с тяжелыми травмами доставили в районную больницу. Решается вопрос об их транспортировке в краевой центр.