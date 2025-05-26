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Лесовоз сбил троих детей в Хабаровском крае
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Один ребенок погиб, остальные получили тяжелые травмы undefined
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Лесовоз сбил троих детей в Хабаровском крае

Один ребенок погиб, остальные получили тяжелые травмы

В селе в Хабаровском крае лесовоз наехал на троих детей, один из которых погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции региона.


Авария произошла в селе Георгиевка у дома на Центральной улице. 44-летний водитель лесовоза заметил троих детей, один из которых шел по краю проезжей части. Мужчина подал сигнал и начал резко тормозить. Отмечается, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства.


Лесовоз наехал на 10-летнего мальчика, а после опрокинулся на двух других детей — 10-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. Школьник, на которого наехал лесовоз, погиб на месте до приезда скорой.


Двух выживших детей с тяжелыми травмами доставили в районную больницу. Решается вопрос об их транспортировке в краевой центр.

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#дтп #дети #хабаровский край #погибшие
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