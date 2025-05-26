Новости
Новости 18+
St
Собянин: Отражена атака пяти дронов, летевших на Москву
18+
В аэропорту Жуковский введены ограничения undefined
Новости

Собянин: Отражена атака пяти дронов, летевших на Москву

В аэропорту Жуковский введены ограничения

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях информации нет. В столичном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации.


В общей сложности 26 мая на подлете к Москве были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов. Ограничения в течение дня вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода.


По данным Минобороны, с 12:30 до 14:00 мск было уничтожено семь четыре беспилотника над Курской областью и еще три дрона — над Тульской. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...