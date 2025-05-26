Собянин: Отражена атака пяти дронов, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях информации нет. В столичном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации.





В общей сложности 26 мая на подлете к Москве были ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов. Ограничения в течение дня вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода.





По данным Минобороны, с 12:30 до 14:00 мск было уничтожено семь четыре беспилотника над Курской областью и еще три дрона — над Тульской.