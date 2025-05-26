В Подмосковье откроют центр реабилитации для ветеранов СВО

В Московской области откроется центр для вернувшихся из зоны СВО, где их будут вновь приобщать к мирной жизни, рассказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Тарарев.





«Центр будет оказывать помощь в социальной адаптации, восстановлении документов, трудоустройстве, лечении от зависимости, если такое необходимо. Также окажет профильную психологическую поддержку и сопровождение», — отметил Тарарев.





Зампред ОНК уточнил Daily Storm, что речь идет в том числе о тех бойцах, которые после возвращения из зоны СВО совершили правонарушения и попали в места принудительного содержания. Тарарев отметил, что чаще всего они оказываются в заключении по статье о хулиганстве.





«При вынесении приговора учитываются их заслуги, поэтому эти люди начнут выходить через два-три года, — пояснил Тарарев. — Все в разных жизненных ситуациях находятся, и их необходимо социализировать».





В центре с ветеранами СВО будут работать психологи, а акцент сделают на ПТСР и других вещах. Также бойцам там помогут обрести профессию.





«Мы уже получили положительное заключение ФСИН о том, что такой центр нужен. Сейчас у нас есть организация, которую мы планируем к этому привлечь, она проходит проверку», — пояснил зампред ОНК.





По словам Тарарева, если НКО, на основе которой планируется открыть центр, успешно эту проверку пройдет, то подобные учреждения смогут начать работать уже в 2025 году.