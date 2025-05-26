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В Подмосковье откроют центр реабилитации для ветеранов СВО
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Учреждение может начать работать уже в 2025 году undefined
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В Подмосковье откроют центр реабилитации для ветеранов СВО

Учреждение может начать работать уже в 2025 году

В Московской области откроется центр для вернувшихся из зоны СВО, где их будут вновь приобщать к мирной жизни, рассказал заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Тарарев.


«Центр будет оказывать помощь в социальной адаптации, восстановлении документов, трудоустройстве, лечении от зависимости, если такое необходимо. Также окажет профильную психологическую поддержку и сопровождение», — отметил Тарарев.


Зампред ОНК уточнил Daily Storm, что речь идет в том числе о тех бойцах, которые после возвращения из зоны СВО совершили правонарушения и попали в места принудительного содержания. Тарарев отметил, что чаще всего они оказываются в заключении по статье о хулиганстве.


«При вынесении приговора учитываются их заслуги, поэтому эти люди начнут выходить через два-три года, — пояснил Тарарев. Все в разных жизненных ситуациях находятся, и их необходимо социализировать».


В центре с ветеранами СВО будут работать психологи, а акцент сделают на ПТСР и других вещах. Также бойцам там помогут обрести профессию.


«Мы уже получили положительное заключение ФСИН о том, что такой центр нужен. Сейчас у нас есть организация, которую мы планируем к этому привлечь, она проходит проверку», — пояснил зампред ОНК.


По словам Тарарева, если НКО, на основе которой планируется открыть центр, успешно эту проверку пройдет, то подобные учреждения смогут начать работать уже в 2025 году.

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#московская область #сво #ветеран сво
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