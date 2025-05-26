Путин: Надо душить остающиеся в России враждебные западные сервисы

Российский президент Владимир Путин предложил «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но не до конца ушли с отечественного рынка. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями деловых кругов.





«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью», — убежден российский лидер.





Президент подчеркнул, что Россия не выгоняла западные компании, а предоставляла максимально благоприятные условия для работы.





Также Путин потребовал избавить россиян, пользующихся западными программами и сервисами, от «вредных привычек». Так президент прокомментировал замечание о том, что крупные компании переходят на сервисы «Яндекса» и VK, в то время как у простых пользователей есть «привычки».