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Решение суда о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу
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Представители власти Афганистана также впервые посетят российский форум по безопасности undefined
Новости

Решение суда о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу

Представители власти Афганистана также впервые посетят российский форум по безопасности

Реестр террористических организаций внес изменения по деятельности движения «Талибан» в России, сообщается на сайте ФСБ.


Отмечается, что решение о приостановлении запрета деятельности движения вступило в силу 20 мая.


Также стало известно, что представители нового руководства Афганистана впервые примут участие во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности.


Во время форума, который пройдет 27-29 мая в Национальном центре «Россия», представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние переговоры. 


17 апреля Верховный суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность «Талибана» в России. 


В МИД отметили, что снятие террористического статуса с этого движения открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов. 

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#фсб #талибан #верховный суд
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