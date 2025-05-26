Решение суда о приостановке запрета «Талибана» в России вступило в силу

Реестр террористических организаций внес изменения по деятельности движения «Талибан» в России, сообщается на сайте ФСБ.





Отмечается, что решение о приостановлении запрета деятельности движения вступило в силу 20 мая.





Также стало известно, что представители нового руководства Афганистана впервые примут участие во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности.





Во время форума, который пройдет 27-29 мая в Национальном центре «Россия», представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние переговоры.





17 апреля Верховный суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность «Талибана» в России.





В МИД отметили, что снятие террористического статуса с этого движения открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов.