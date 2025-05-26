Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин вслед за Великобританией, Францией и США уберет ограничения по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине. Готова ли российская ПВО к отражению ракет дальнего радиуса действия? По словам экс-главы зенитно-ракетных войск Сергея Хатылева, для системы защиты нет разницы, сбивать ракеты дальностью 500 или 2500 километров.





«От слов до дела большая дистанция. Гражданин Мерц, до этого господин Шольц, ну и вся эта политическая требуха уже три года говорят о том, что они разбомбили нашу промышленность, уничтожили нашу армию, завоевали и так далее. Это все политическая трескотня — это во-первых», — сказал Daily Storm Хатылев.





«Во-вторых, какая разница войскам ПВО — сбивать ракеты дальностью 500 километров, 1000 километров или 2500? Никакой не имеется с точки зрения качества целей, количества целей и так далее», — продолжил он.





Система противовоздушной обороны предназначена для уничтожения воздушных целей, напомнил полковник запаса. «А вот как она справится с этим — с количеством, с возможностями и так далее — посмотрим», — добавил он.





Хатылев также напомнил, что верховный главнокомандующий ВС РФ четко объяснил: в случае отправки дальнобойных ракет на Украину от другой страны ей будет дан достойный ответ, она будет считаться действующей на стороне Киева и вовлеченной в этот кризис.





В апреле 2025 года канцлер Германии допустил поставку Украине ракет Taurus дальностью более 500 километров при согласовании с европейскими партнерами. В то же время Мерц отмечал, что пока ФРГ не планирует поставки дальнобойного вооружения.