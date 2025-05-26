Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Ливерпуле

Автомобиль въехал в толпу, собравшуюся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба полиции Мерсисайда в соцсети X.





Инцидент произошел на Уотер-стрит. На кадрах, предположительно, с места событий, можно увидеть, что в людей въехал минивэн. По словам очевидцев, водитель намеренно направил авто в болельщиков.





После произошедшего фанаты вместе с правоохранителями окружили машину, чтобы задержать сидящего за рулем. Мотивы мужчины выясняются, на месте происшествия работают экстренные службы. По данным местных СМИ, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается теракт.





Один из очевидцев рассказал газете The Daily Telegraph, что все произошло очень быстро. Сначала он вместе с дочерью услышал несколько хлопков, после чего увидел таранящий толпу автомобиль. Болельщики попытались разбить окно машины и вытащить водителя наружу, однако тот продолжил давить людей. Действия управлявшего автомобилем он счел преднамеренными.





The Daily Telegraph пишет, что пострадало по меньшей мере 17 человек. Официальной информации пока нет. Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал произошедшее в Ливерпуле «ужасом» и поблагодарил полицию и экстренные службы за оперативную реакцию.