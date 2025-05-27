Над Россией сбили 99 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников самолетного типа с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая. Об этом отчитались в Министерстве обороны России.





56 дронов сбили над территорией Белгородской области. Еще 25 уничтожили в Воронежской области. Во Владимирской области нейтрализовано семь БПЛА, в Калужской — пять, в Тульской — четыре. По одному беспилотнику сбито в Ростовской и Липецкой областях.





Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что БПЛА сбили над четырьмя муниципалитетами региона. Никто не пострадал, но на востоке области на месте падения обломков загорелся лес, добавил губернатор.





Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отчитался о беспилотной опасности в Муроме, добавив, что «непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация».





Росавиация сообщала о приостановке приема и выпуска рейсов в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.