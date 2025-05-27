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Звезда «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный ушел в армию
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Весной на него завели дело об уклонении от военной службы и оштрафовали на 30 тысяч рублей undefined
Новости

Звезда «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный ушел в армию

Весной на него завели дело об уклонении от военной службы и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Актер Глеб Калюжный приехал на сборный пункт на юго-западе Москвы. 26-летний призывник отправился в армию под песню из сериала «Солдаты», его провожали родные и агент. 

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Калюжный заявил, что от службы ждет новых навыков и друзей. По словам артиста, на его решение отправиться в армию повлиял фильм «Малыш». Военная драма рассказывает о событиях в Мариуполе, где 18-летний «аполитичный рэпер» из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать. 


Актер уточнил, что уже умеет обращаться с оружием. Молодой человек не знает, в какие рода войск попадет.


В начале марта на Калюжного завели дело об уклонении от военной службы. После допроса Калюжный пришел в военкомат, где его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неявку по повестке и вручили новую. 

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