Звезда «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный ушел в армию

Калюжный заявил, что от службы ждет новых навыков и друзей. По словам артиста, на его решение отправиться в армию повлиял фильм «Малыш». Военная драма рассказывает о событиях в Мариуполе, где 18-летний «аполитичный рэпер» из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать.





Актер уточнил, что уже умеет обращаться с оружием. Молодой человек не знает, в какие рода войск попадет.





В начале марта на Калюжного завели дело об уклонении от военной службы. После допроса Калюжный пришел в военкомат, где его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неявку по повестке и вручили новую.