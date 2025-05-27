Снегопад накрыл Новосибирск и Красноярский край за несколько дней до лета

В центральных районах Красноярского края и на юге Хакасии выпал снег. В центре Новосибирска метель на час превратила почти летние пейзажи в зимние.
Вернулась зима и в Иркутскую область. Там из-за интенсивных осадков может установиться снежный покров. Об этом пишет IrkutskMedia со ссылкой на начальника местного гидрометцентра Юлию Янькову. Завалило снегом и Кемеровскую область. На выходных там было 30 градусов тепла.
24 мая снегопад обрушился на Свердловскую область. Изначально заметать стало север региона, но ближе к вечеру осадки добрались до Ревды, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и Березовского.
Метель в мае уже не редкость не только в Сибири, но и в центральной части России. В ночь на 2 мая снегопад обрушился на Москву и Подмосковье, а количество осадков побило 116-летний рекорд.
В области из-за аварий и обрыва проводов остались без света больше 400 населенных пунктов. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, были обесточены Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, а также Дмитровский и Талдомский городские округа.