Снегопад накрыл Новосибирск и Красноярский край за несколько дней до лета

24 мая снегопад обрушился на Свердловскую область. Изначально заметать стало север региона, но ближе к вечеру осадки добрались до Ревды, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и Березовского.





Метель в мае уже не редкость не только в Сибири, но и в центральной части России. В ночь на 2 мая снегопад обрушился на Москву и Подмосковье, а количество осадков побило 116-летний рекорд.





В области из-за аварий и обрыва проводов остались без света больше 400 населенных пунктов. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, были обесточены Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, а также Дмитровский и Талдомский городские округа.